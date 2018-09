Prorrogada exposição no Ecomuseu de Itaipu até 9 de setembro

Público poderá aproveitar feriado prolongado da Independência do Brasil

A mostra do pintor Alfredo Andersen (1860-1935), que terminaria neste fim de semana, foi prorrogada e ficará até 9 de setembro no Ecomuseu de Itaipu (fotos). A medida foi adotada para que o público aproveite o feriado prolongado da Independência do Brasil (7 a 9 de setembro) para visitar a exposição do artista, considerado o “pai da pintura paranaense”.

“Traços e Cores do Paraná” apresenta 21 telas originais com temas que remetem aos costumes do povo do Paraná no início do século 20. Os visitantes também podem ver uma réplica do estúdio de Andersen e tirar fotos no cenário montado no local.

A visitação ao Ecomuseu está aberta de terça a domingo, das 8h às 17h. A entrada é gratuita para moradores de Foz do Iguaçu e demais municípios lindeiros ao lago de Itaipu, assim como para crianças de até cinco anos. O valor do ingresso é de R$ 14, mas possuem direito a meia entrada pessoas com deficiência, crianças de 6 a 11 anos, idosos, estudantes, professores, doadores de sangue e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Serviço – Exposição “Alfredo Andersen, Traços e Cores do Paraná”

Local: Ecomuseu de Itaipu (Avenida Tancredo Neves, 6001, Foz do Iguaçu-PR);Período expositivo: até dia 9 de setembro de 2018;Horário de visitação: terça a domingo, das 8h às 17h;Ingressos: R$ 14 e R$ 7 (meia entrada).

Informações: ecomuseu@itaipu.gov.br | (45) 3520-5816;