Quatiguá recebe projeto Natal Encantado

No dia 20 do mês que vem

O projeto Natal Encantado do Paraná, promovido pelo Provopar Estadual, Governo do Estado e Canal MKT, com patrocínio master da Copel, vai levar o espírito e a magia das festas natalinas para municípios do interior do Estado. Este ano 40 cidades receberão a visita de uma caravana mágica com apresentações artísticas e presentes na bagagem.

Apenas Quatiguá, no Norte Pioneiro, receberá o evento marcado para o dia 20 de dezembro no centro da cidade.

As caravanas iniciam viagem nesta sexta-feira, dia primeiro, pelos municípios de Peabiru, na região Noroeste, e Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O roteiro será concluído no dia 22 de dezembro, quando das apresentações em Laranjeiras do Sul e Sengés.

A presidente do Provopar Estadual, Carlise Kwiatkowski, alega que o principal objetivo dessas caravanas é levar “a mensagem de amor, esperança e solidariedade para o público presente em cada município, promovendo a cultura, cidadania e o respeito ao próximo”.

Segundo ela, o momento é de agradecimento a Deus e a “todos os parceiros que possibilitaram a montagem dessas caravanas, que vão levar espetáculos de encanto e magia, neste que é o período mais sublime da humanidade, quando se comemora o nascimento de Cristo, cuja mensagem tem como base o amor ao próximo, a solidariedade e a igualdade, valores amplamente difundidos pelo Provopar Estadual em suas ações”.