Semana do Idoso em Santo Antônio da Platina

Várias atividades foram ofertadas

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde comemoraram a Semana do Idoso (fotos).

Ocorreram diversas atividades relacionadas ao bem estar, saúde e diversão para os da Melhor Idade que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e Centro de Convivência do Idoso – CCI e Unidade Básica de Saúde da Vila Claro.

Na segunda-feira, “Dia do Idoso” ocorreu um almoço para as freqüentadoras do Centro de Convivência do Idoso com a presença do Prefeito José da Silva Coelho Neto, o qual se pronunciou parabenizando todas pela data e fez a entrega de um brinde oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo este uma “squezze” (garrafa) a cada participante.

Em seguida, houve uma apresentação com o comediante de Stand Up Edson Farias, sobre “Qualidade de Vida”.

Na terça-feira, dia 02, todas participaram do evento em parceria com o Professor Lucas Naide na Quadra da Igreja Matriz com o tema “Sentir se Jovem é uma Atitude” com zumba.

Houve palestras do médico geriatra Marcelo Dias de Oliveira, da nutricionista Lorena Coelho, Cantoterapia com Maestro Matheus Alexandre e um café da manhã oferecido pela padaria Praliné.

Na sexta-feira, dia 05, participaram da apresentação teatral “A Melhor Idade” com a Companhia de Teatro Circo Sem Lona, uma peça que fala sobre a prevenção de acidentes com idoso e a qualidade de vida. O evento foi realizado às nove horas, na Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas. Na sexta-feira, dia 08, aconteceu à tarde da “saúde e qualidade de vida” no CCI com a equipe da Unidade Básica de Saúde da Vila Clara com a apresentação de sucos naturais saudáveis e fáceis de fazer em casa com a nutricionista Nayrana Chagas e Jaqueline, Coordenadora do Projeto.

Após, participaram de uma sessão de relaxamento com a psicóloga Jheniffer do Centro Municipal de Especialidades Médicas participaram da Zumba Gold com Professor Lucas Naide e um delicioso café da tarde.

Nesta quinta-feira, dia 10, aconteceu o encerramento na Câmara Municipal com a apresentação de Ana Carolina ,representante da Evolua Profissional, a qual falou sobre o curso na área de informática para a “melhor idade” e sorteou três pacotes de cursos aos convidados presentes, logo depois a palestra de Hugo Napole Leone Cunha,promotor de justiça da comarca de Santo Antônio da Platina com o tema “Os Direitos da Pessoa Idosa”.

A Secretária de Saúde, Ana Cristina Micó, falou sobre a importância do Outubro Rosa e o Assistente Social, José Ricardo, explanou sobre o que é o CREAS e os atendimentos que faz. O educador Felipe Gregório passou uma sessão de alongamentos para os convidados.