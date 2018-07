Sesi Cultura traz comédia Heróis às Avessas a Santo Antônio

Peça usa universo das HQs para tratar das relações conjugais

Um hacker com o codinome Deadpool e uma stripper fora dos padrões que se autointitula Mulher Maravilha se conhecem pela internet e se tornam um casal que tem tudo para dar errado. Visando resgates generosos, os dois entram para o submundo do crime sequestrando animais de estimação de celebridades de Hollywood. O espetáculo “Heróis às Avessas” circular pelos equipamentos culturais do Sesi em diversas cidades do Paraná. Na quarta-feira,dia primeiro, será a vez do público de Santo Antônio da Platina prestigiar a montagem com entrada gratuita.

A“Heróis às Avessas” une romantismo, aventura e humor para tratar de temas como a relação conjugal, a lealdade, o amor e as desconfianças e traições. A trama vai no embalo das grandes bilheterias que os filmes de HQs têm conquistado nas salas de cinema e na elevada audiência nas programações das TVs e Netflix. O espetáculo está repleto de referências a personagens de séries como X-Men, Os Vingadores e A Liga da Justiça e promete muita diversão e identificação com o público aficionado nos quadrinhos e seus heróis.



O papel da stripper Mulher Maravilha será feito pela atriz Carina Sacchelli. A personagem não tem papas na língua, atende pelo sistema de delivery e defende uma sociedade não ortodoxa. Já Deadpool, interpretado por Alexandre Contini, é um nerd viciado em internet e que se vê apaixonado pela stripper. As duas figuras vivem diversas intrigas e confrontos tentando tocar seu novo negócio: o sequestro de pets de celebridades. Diante dessas aventuras é que eles se revelam, mais do que nunca, verdadeiros heróis.

Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria uma hora antes do início da apresentação. Na ocasião, o Sesi Cultura aceitará a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível.