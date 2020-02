Teatro, oficina e exibição de filmes em Figueira

De segunda a quarta-feira, dias 17 a 19, o grupo Triolé da cidade de Londrina apresenta o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” na Praça Central da cidade de Figueira, com a apresentação de espetáculos, oficina de circo, bate-papo sobre palhaçaria e exibição de filme.

Tudo de graça.

Confira a programação do Triolé:

Segunda-feira (17)

19h – Espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?”

Terça-feira (18)

10h – Espetáculo “O Zelador”

18h – Espetáculo “Subs-Solos”

20h30 – Exibição do filme “O Lamparina” de Mazzaropi(foto)

Quarta-feira (19)

10 h – Oficina de circo para crianças

A iniciativa do Triolé vai beneficiar diretamente os moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes, que raramente contam com uma sala de cinema ou a oportunidade de assistir espetáculos.

“O objetivo é trocar experiências sobre a linguagem do circo e do palhaço, e conhecer uma região pioneira do Paraná por onde transitaram muitos circos, na época em que eles estavam no auge. Estar em cada cidade durante três dias é mais do que apenas apresentar espetáculos, é uma pequena vivência em cada município, com tempo de conhecer as pessoas, conversar e conhecer lugares”, avaliam os atores da companhia teatral, Gerson Bernardes e Alexandre Simioni.

O projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” conta com o apoio da Copel e Incentivo do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná, e Prefeitura de Figueira.