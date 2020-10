Termina Festival Cultural de Jacarezinho

Reconheceu e valorizou criação artística, a cultura e os profissionais do entretenimento da cidade

O Festival da Cultura Jacarezinhense terminou neste domingo, dia 25.As últimas apresentações foram as seguintes :Da tela para vida: arte e artistas que falam – Donizetti Nascimento e Marina Moura (classificação livre); Oficina de Bateria iniciante para crianças e jovens – César Freitas (classificação livre); Rosicler: Uma Bela Adormecida – Júlia Tunes e Bárbara Lamounier (classificação livre); sow com a Banda Jacaraxé (classificação livre; História do Circo (classificação livre) e Me declaro, viva… – Adelvane Néia.

O terceiro dia do evento no sábado contou com um palco online, onde os artistas apresentaram composições locais e interpretações dos mais variados estilos. O evento visa reconhecer e valorizar toda criação artística, os próprios artistas, a cultura e também todos os profissionais do entretenimento em Jacarezinho.

Iniciou dando continuidade a exposição virtual “Da tela para a vida: arte e artista que falam”, de Donizetti Nascimento e Marina Moura, que tem sido destaque no festival. Em seguida, o artista Queiroz, apresentou “Pandemia”. Depois foi a vez de Igor Caique soltar a voz com “Gotas de Chuva”.

Além disso, Carlos Kalado fez uma apresentação instrumental com oito melodias autorais, intitulado “O som do Silêncio”. Também Rayssa Assis (foto) lançou o EP “Desconexo”. Para finalizar a noite, os espectadores puderam se divertir com o show da Banda Expresso Outrora.

As atrações do festival foram selecionadas através do Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Jacarezinho. O Festival da Cultura Jacarezinhense foi uma realização da Prefeitura de Jacarezinho, com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Jacarezinho, e produzido pela CNX Produções.

O evento foi transmitido no YouTube, Facebook e site do festival, além das páginas da Diretoria de Cultura da UENP e do Departamento de Cultura no Facebook.