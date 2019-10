Triolé faz turnê pela mesorregião do Norte Pioneiro

Em outubro, o grupo Triolé, especializado em montagem de espetáculos de palhaçaria, vai deixar a sede em Londrina para cair na estrada, levando na bagagem muita alegria e conhecimento para os moradores de pequenas cidades do norte do Paraná. Até agosto de 2020, o Triolé vai percorrer 46 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro num grande projeto circense, levando três divertidos espetáculos, uma oficina de circo, além de bate-papo sobre palhaçaria e exibição de filme. É o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro”.

Apresentações de outubro:

Dias 02, 03 e 04: São Jerônimo da Serra

Dias 05, 06 e 07: Congonhinhas

Dias 09, 10 e 11: Santa Cecília do Pavão

Dias 12, 13 e 14: Nova Fátima

Dias 23, 24 e 25: Itambaracá

Dias 26, 27 e 28: Bandeirantes.

“Todas essas cidades receberão o Triolé por três dias, sendo que neste período acontecerá a apresentação de três espetáculos de palhaço do grupo e ainda terão como atividades paralelas uma oficina de acrobacias e palhaço, para estudantes do ensino público, um bate-papo com grupos culturais da cidade e a exibição de um filme cômico ou ligado à temática do palhaço”, explicam os atores Gerson Bernardes e Alexandre Simioni, do Triolé.

Toda a programação será realizada em espaços públicos, como praças e parques, para que seja acessível ao maior número de pessoas. “Vale ressaltar que dois dos espetáculos não possuem falas e o espetáculo que se baseia no uso da linguagem oral terá a tradução e interpretação em libras. No final do projeto, o Triolé fará o plantio de árvores em Londrina como forma de resgatar o carbono emitido pelo projeto durante a sua execução”.

Motorhome e Fusca Zé – Durante a turnê, o cinegrafista Lafaiete do Vale vai gravar todas as atividades do grupo, que posteriormente se transformarão num documentário. “Estamos levando para essas cidades uma estrutura que remete a um pequeno circo ‘tomara que não chova’, um carro de som para divulgação dos espetáculos, com os palhaços fazendo o anúncio ao vivo, e um motorhome para a equipe dormir e para não ter que desmontar a estrutura durante os dias de permanência nas cidades”, contam os atores.

“Também levaremos o Fusca Zé, o carro de som do grupo que faz parte do cenário do espetáculo ‘Fora da Estrada’. Ele será rebocado pelo motorhome em uma carreta feita especialmente para esse fim. Ao chegar na cidade, o Fusca Zé desce da carretinha e circula pela cidade avisando as pessoas que vai ter espetáculo”. O Triolé vai montar um pequeno picadeiro de circo, com o Fusca Zé de fundo, além de toda iluminação, projetor para o filme, tela, som e gerador de energia.

Mazzaropi – O filme que será exibido nas cidades do Norte Pioneiro será “Betão Ronca Ferro”, com Mazzaropi, de 1970. “Mazaropi é o palhaço caipira das telonas e praticamente todas as pessoas sabem quem foi esse comediante. A exibição do filme é realizada em parceria com o Museu do Mazzaropi, de Taubaté. Após o filme o grupo realizará uma conversa com os moradores sobre a arte da palhaçaria, da comicidade e do circo.”

Troca de experiências – A iniciativa do Triolé vai beneficiar diretamente os moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes, que raramente contam com uma sala de cinema ou a oportunidade de assistir espetáculos.

“O objetivo é trocar experiências sobre a linguagem do circo e do palhaço, e conhecer uma região pioneira do Paraná por onde transitaram muitos circos, na época em que eles estavam no auge. Estar em cada cidade durante três dias é mais do que apenas apresentar espetáculos, é uma pequena vivência em cada município, com tempo de conhecer as pessoas, conversar e conhecer lugares. Isto torna essa troca tão importante.”

O projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” conta com o apoio da Copel e Incentivo do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura).