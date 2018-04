Bernardo acompanha projetos de Santo Antônio com a governadora

Na manhã desta terça-feira no Palácio Iguaçu

O Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli esteve em audiência na manhã desta terça-feira, dia 17 , com a Governadora Cida Borghetti, o Prefeito licenciado de Santo Antônio da Platina, Zezão, e o Prefeito em exercício, Chico da Aramon, o secretário de Planejamento, Airton Diniz, e o assessor parlamentar João Otávio Lemes.

O objetivo principal foi acompanhar o andamento de projetos do município junto ao Governo do Estado, a exemplo da reforma do Pronto Socorro, e solicitar apoio para investimentos em pavimentação de vias urbanas.

Os representantes do município aproveitaram a oportunidade para convidar a Governadora para a 46ª EFAPI(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), que começa na próxima quarta-feira, 25 .

“Foi uma grande oportunidade de estreitarmos as relações com a Governadora, que assumiu o Governo há poucos dias, e que dará continuidade ao atendimento das demandas dos nossos municípios. Estamos alinhados para seguir com os trabalhos”, destacou o parlamentar.

Assessoria de Imprensa do Deputado