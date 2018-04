Bernardo Carli prestigia posse de Cida

Parlamentar é da base do governo

O Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli participou da sessão solene de posse da Vice-Governadora Cida Borghetti como Governadora do Paraná, realizada ​no final de semana, na Assembleia Legislativa.

Bernardo também acompanhou, logo em seguida, no Palácio Iguaçu, a transmissão de cargo do então Governador Beto Richa à nova Governadora.

“Estamos animados com as mudanças, pois o Beto Richa é o nosso candidato ao Senado e a Cida dará continuidade ao bom trabalho que vinha sendo realizado na administração do Estado. O Governo do Paraná tem hoje ótimos projetos que beneficiam todos os municípios e todos os paranaenses, tem boa condição fiscal e é referência para o país. Por isso desejo muito sucesso à nossa nova Governadora, e sabemos da sua capacidade e competência. Além de ser a primeira mulher Governadora do nosso Estado, o que muito nos orgulha”, destacou o Deputado.

Texto: Assessoria de Imprensa