Feira de Ourinhos começa nesta sexta-feira (vídeos)

ORGANIZAÇÃO – Segundo Reinaldo Gaiguer (foto) , presidente do Extreme Moto Clube, empresa vencedora da licitação para organizar o evento, diz que a Fapi do Centenário tem tudo para ficar marcada na história. “As nossas expectativas são as melhores, porque junto ao Prefeito Lucas Pocay, que viabilizou que os shows fossem gratuitos, trabalhamos para que o evento ocorra da melhor forma possível, com segurança e com muita opção de entretenimento para a população. Tudo está sendo preparado com carinho e esperamos receber visitantes de todo o Brasil.”