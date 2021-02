Podem ser efetuadas até o próximo dia 22

Abertas as inscrições do novo Processo Seletivo Simplificado da prefeitura de Santo Antônio da Platina, cujo objetivo é a contratação de estagiários.

Há oportunidades para formação de cadastro reserva dentre os estudantes com, no mínimo, 16 anos completos, matriculados em curso de educação especial e anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA); nível integrado – ensino médio; nível subsequente – técnico em enfermagem e de nível superior nos cursos de administração, agronomia, arquitetura, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, letras e pedagogia.

Quando admitidos, os estagiários deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 20 e 30 horas, no período da manhã e/ou tarde, com bolsa-auxílio mensal que alterna de R$ 568,00 a R$ 812,00, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 30,00.

As inscrições podem ser efetuadas até às 23h59 do dia 22 do mesmo mês, via internet, gratuitamente neste site indicado aqui: http://www.ingadigital.com.br/transparencia/?id_cliente=37&sessao=b054603368csb0

A classificação dos estudantes inscritos consistirá na média das notas do último bimestre ou trimestre do ano de 2020 do boletim escolar, sem a realização de prova presencial, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em caso de empate no resultado, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

É importante destacar que o contrato de estágio terá duração de no mínimo seis meses e no máximo de 12 meses, com a possibilidade de ser prorrogado, sem exceder 24 meses de estágio.O presente Processo Seletivo terá validade de um ano, a contar da data de publicação e homologação do resultado final (Responsabilidade: PCI Concursos).