ACIJA realiza 16º Liquida Verão com descontos de até 80%

No próximo domingo entre oito e 17 horas

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho, ACIJA, realizará no próximo domingo, dia 15, a 16ª edição do Liquida Verão. O evento acontecerá das 8h às 17 horas no salão paroquial da Catedral Diocesana Imaculada Conceição no centro da cidade.

As ofertas variam entre 50% até 80% de desconto. Ao todo, 13 lojas do comércio de Jacarezinho participam da ação. Além das 13 lojas com ofertas grandiosas, o evento ainda conta com a Baguete de Ouro que oferece o melhor para o lanche no salão interno.

“Os descontos poderão chegar até mais de 80% em alguns casos. Essas promoções fortalecem o comércio e ajuda também a população que pode adquirir produtos de qualidade por preços mais baratos”, destacou a presidente da ACIJA, Ana Carla Molini (foto).

Confira as lojas participantes:

1-VIVACCI CALÇADOS

2-MILENIO CALÇADOS

3-BAZZAR DA GENI

4-CAVI´S MODAS

5-PLANET STREET

6-KITANDA AROMAS

7-DOCE MANIA MODAS

8-LEKA MODAS

9-VITRAGE MODAS

10-WRG CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS

11-AMORA MODAS

12-VANGUARDA

13- VITRAGE ( 2 ESPAÇOS)