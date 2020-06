ACIJA reconhece pioneiros do comércio de Jacarezinho

Agostinho e seu filho Adhemar Setti integram história da entidade

Em comemoração aos 65 anos da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho, a entidade relembra os pioneiros responsáveis pela instituição e o comércio do município. Os primeiros presidentes, Agostinho Paschoal Setti e Adhemar Setti, respectivamente pai e filho. Graças a perseverança dos primeiros presidentes, a entidade se consolidou e virou referência para outras entidades do setor em toda região. Agostinho Paschoal Setti foi o presidente do até então Clube de Lojistas (CDL), de 1947 até 1950.

Seu filho e também empresário, Adhemar Setti, assumiu a presidência de 1950 até 1955, onde houve a finalmente fundação da atual Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho. “No clube de lojistas era onde os empresários se reuniam para decidir ações do comércio do município”, explicou o atual gestor de negócios da ACIJA, Valmir Araújo.

Agostinho Paschoal Setti, filho de Silvestri Setti, nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) em 1898 e se mudou para Jacarezinho em 1905. Aos 20 anos substituiu o pai nos negócios. Em 1922 se casou com Anna Setti. O Notifisco, órgão informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná, em uma edição de outubro de 1992, classificou Agostinho como “progressista por excelência e um lutador incansável por Jacarezinho e região”.

Agostinho era diretor presidente das Organizações Setti e sempre lutava pela área empresarial. O Notifisco ainda classifica Agostinho como “mentor, conselheiro, orientador, observador sempre além dos outros, um líder nato e exemplo de empresário e voltado a família e amigos”.

Agostinho e seu filho Adhemar Setti foram até homenageados no Diário do Congresso Nacional em maio de 1977 pelo então deputado federal Santos Filho (Arena-PR).

[…] desejo neste momento, prestar homenagem a uma família radicada na cidade de Jacarezinho, região do Norte Pioneiro(…) pelo que vem fazendo pelo desenvolvimento não só daquela cidade, como de toda a região (SIC)”

Sobre o empreendedorismo e geração de empregos na cidade o deputado comenta ainda que Agostinho e Adhemar “simbolizam a capacidade empreendedora de uma família que crê em sua cidade, em seu Estado e principalmente em seu Pais, uma afirmação de fé da iniciativa privada no futuro do Brasil (SIC)”, diz o documento.

Na ocasião do falecimento de Adhemar Setti em 23 de dezembro de 2009, aos 85 anos, o jornal Gazeta do Povo diz que a história dele se confunde com a história da cidade. Adhemar, em 1954, já como presidente do CDL, atual ACIJA, foi um dos fundadores do Lions Club de Jacarezinho e dois anos depois fundou o Clube dos Papagaios.

Adhemar fez parte da primeira turma de formandos da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, em 1972, concluindo o curso com quase 50 anos de idade. Ele ainda foi prefeito de Jacarezinho de 1989 até 1992. Em sua gestão foi criado entre outras obras importantes, o Parque Industrial do município.