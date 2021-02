A Secretaria de Indústria e Comércio de Ribeirão Claro informa que a Agência do Trabalhador e o Banco Social ainda não estão com os serviços em pleno funcionamento em virtude de trâmites burocráticos. Para assumir as pastas, o responsável precisou passar por curso de capacitação e aguarda a liberação do governo federal de login e senha de acesso para atualização cadastral (que pode levar até 50 dias, segundo disse).

A capacitação além de obrigatória, foi importante, pois Ribeirão Claro se encontrava em risco de perder a Agência do Trabalhador por falta de alimentação no sistema. Segundo registros, a última atualização foi realizada em janeiro de 2019. O secretário Marcelo Baggio Molini esclarece que a manutenção da agência no Município foi possível com ajuda do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.