Agricultores familiares de Bandeirantes recebem novas moradias

Construção de 25 casas recebeu R$ 712 mil de investimentos do Governo do Paraná

Vinte e cinco famílias de pequenos produtores rurais de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, receberam nesta quinta-feira (30) as chaves de suas novas moradias. Eles foram contemplados com investimentos de R$ 712 mil em um trabalho integrado do Governo do Paraná com o Governo Federal e a prefeitura dentro do Programa Nacional de Habitação Rural.

O grupo de agricultores se junta agora às mais de 13 mil famílias contempladas com a entrega de novas moradias rurais em todo o estado desde 2011.

Apenas em Bandeirantes, são 43 moradias concluídas e mais 20 em construção. Com os aportes de recursos do programa, cada uma delas pagará apenas quatro prestações anuais de R$ 285 pelos imóveis, sendo o restante subsidiado pelo poder público.

Para viabilizar os investimentos, a Cohapar, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Emater atuaram de forma integrada na elaboração do projeto construtivo, fiscalização das obras, cadastramento, seleção e acompanhamento social do público beneficiado.

VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO – Segundo o superintendente de obras da Cohapar, Paulo Tadeu Dziedricki, o programa é importante por promover a fixação das famílias no campo. “O projeto evita o deslocamento destas pessoas para a cidade, pois elas se sentem estimuladas a produzir mais e melhorar as suas propriedades”, afirma. “Por isso, a Cohapar está se esforçando para que este programa seja mantido”, completa.

Presente no evento, o prefeito de Bandeirantes, Lino Martins, agradeceu o apoio que a administração municipal tem recebido do Governo do Estado no âmbito da habitação popular.

“O poder público tem o dever de dar mais qualidade de vida à população rural, pois são eles que produzem os alimentos da cidade”, argumenta. “Só temos a agradecer o governador Beto Richa pela ajuda na liberação deste e de outros importantes recursos para a construção de casas em Bandeirantes”, conclui o prefeito.

MUDANÇA DE VIDA – A produtora Sebastiana Góes, de 73 anos, foi uma das contempladas com uma nova casa. Ela conta que a casa de madeira onde a família morava estava em condições muito precárias, mas que a renda obtida com o trabalho na propriedade não era suficiente para uma reforma ou construção de uma nova.

“Era complicado, porque a casa já estava bem velha, então chovia muito dentro e juntava ratos e até raposa chegou a aparecer”, relata. “Como a gente é pequenininho, não dava pra fazer a casa sozinhos, mas graças a Deus a gente recebeu essa casa nova, estou muito feliz”, comemora Sebastiana.

Outra beneficiada foi a família de Lorena Zanatta, 21. Desde que nasceu, ela morava na mesma casa, que tem praticamente o dobro da idade da jovem. “Todo mundo ficou muito feliz, principalmente minha vó, porque as condições da casa velha, com piso quebrado e cheia de degraus, atrapalhava bastante a locomoção dela, mas agora vai melhorar bastante”, revela.

