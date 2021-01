Meta é reduzir criminalidade no campo também através da tecnologia

Exclusivo: Lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro organizaram o 20º encontro com o objetivo de ampliar as forças da segurança pública e alinhavar formas de combater os frequentes crimes cometidos na zona rural da região. Foi na tarde de sexta-feira, dia 22, na sede do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, com as presenças do seu presidente José Afonso Junior, do prefeito Professor Zezão e do subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, major Robson Falk.

Na oportunidade, foi definida a doação de recursos financeiros para o conserto de uma camionete Mitsubishi L200 ano 2.020 e também de um celular (smartphone) que ficará na 4ª Companhia da PM.

Por meio do aplicativo WhatsApp, um grupo de produtores rurais (de pequenos e médios a grandes) e de um WR Code, que é basicamente um novo código de barras em 2D (o antigo código trabalha com apenas uma dimensão, a horizontal, e o QR Code utiliza códigos com informações tanto no plano horizontal como na vertical) aumentarão a rapidez do atendimento a um eventual crime.

Por exemplo, se um sítio estiver sendo furtado, o gerente ou proprietário aciona a PM que, automaticamente, saberá onde está sendo cometida a ação, inclusive com o mapa e o direcionamento do local.

O código foi criado pela empresa japonesa Denso-Wave, em 1994, e desenvolvido inicialmente para a indústria de automóveis japonesa, para ajudar a catalogar as peças dos carros na linha de produção. Em 2003, a linguagem começou a ser aplicada em celulares, já que até as câmeras da tecnologia VGA, de baixa qualidade (presente em muitos aparelhos) são capazes de ler e interpretar a imagem.

Participaram também os presidentes dos sindicatos rurais de Jacarezinho, Eduardo Quintanilha, e de Cambará, Aristeu Sakamoto, do ex-presidente do Sindicato Rural Patronal de Ribeirão do Pinhal, Luiz Henrique Ferroni, do secretário municipal de Planejamento, coronel Airton Diniz, dos produtores rurais Paulo Buso e Lígia Medeiros, do advogado e agricultor Alex Dias Massarelli, Bruna Fogaça, presidente do Conselho de Segurança local e do estagiário Breno Garcia.

A empresa JK Artes Gráficas foi lembrada pelo apoio.

Os nomes do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do coronel Antônio Carlos de Morais, e do produtor Fernando Xavier foram mencionados pelo suporte nas reuniões anteriores.

Imagens: Vinícius Machado