Agronegócio é a força do Paraná, afirma João Arruda

Deputado participa de evento na FAEP

O deputado participa nesta segunda-feira, 13, do encontro da Faep (Federação da Agricultura do Paraná) entre os candidatos ao Governo do Estado que vão debater as propostas para a agricultura e o agronegócio paranaense. “O agronegócio é a maior força produtiva do Paraná, que deve ser incrementado porque gera empregos e riquezas no campo e na cidade. Esse ciclo virtuoso precisa crescer mais ainda”, disse João Arruda (foto), candidato a governador pelo MDB.

No encontro no Hotel Bourbon, João Arruda vai conversar com as lideranças do setor já a partir das 9h sobre o Plano para o Agronegócio do Paraná 2019-2022. “Esse documento da Faep tem muitos pontos positivos que vão contribuir com o plano de governo que estamos construindo. Temos muita preocupação como a sanidade animal e a segurança para o produtor produzir. Nossa proposta é governar em parceria com as entidades do setor”, destaca Arruda.

Temos muita preocupação como a sanidade animal e a segurança para o produtor produzir. Nossa proposta é governar em parceria com as entidades do setor”

O documento que João Arruda recebeu é dividido em três eixos. No primeiro, a contextualização da importância do agronegócio para a economia do Estado. No segundo, os objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável do agronegócio do Paraná. O terceiro capítulo traz em detalhes as propostas para direcionar os trilhos do agronegócio em suas diversas áreas. Entre elas estão programas especiais, políticas públicas, segurança no campo, educação, estradas rurais, saneamento básico, habitação, comunicação, infraestrutura, biogás, bioenergia e abastecimento de eletricidade.

O plano contém ainda, entre outras propostas, a criação de um grupo estratégico do agronegócio com a coordenação direta da governadoria e secretariado pela Agência de Desenvolvimento. “Com a devida autonomia e autoridade do novo órgão será possível mobilizar todo o aparato do Estado para facilitar a implantação de projetos no setor, em conjunto com organizações da iniciativa privada”, diz o documento entregue a João Arruda.