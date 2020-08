Alep destina R$ 105 mil para UENP investir em acessibilidade tecnológica

Recurso financeiro será aplicado na compra de 900 chips

A Assembleia Legislativa (ALEP) destinou R$ 105 mil para a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O recurso será aplicado na compra de 900 chips (para os 900 celulares que foram doados pela Receita Federal) e equipamentos de informática para empréstimo a estudantes da Universidade a partir deste mês de agosto. A ação faz parte do Programa Institucional de Acessibilidade Tecnológica da UENP, que visa atender a estudantes que não estão conseguindo acompanhar o Regime Especial por não possuírem equipamentos aptos a acessar a internet.

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan (foto com o deputado/Arquivo Npdiario), acentua que a demanda pelo recurso foi apresentada pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) à ALEP. “Agradeço ao superintendente da Seti, professor Aldo Nelson Bona, por mediar a destinação do recurso que beneficiou a todas as Universidades Estaduais do Paraná. Tal investimento será fundamental para que possamos efetivar as ações de acessibilidade tecnológica na UENP”, disse a reitora.

O recurso recebido da ALEP será investido pela UENP na compra de 900 chips com pacote de dados de informação (internet), pelo período de seis meses, para disponibilização aos alunos, além de equipamentos de informática. “O Regime Especial consiste na oferta das disciplinas pelas ferramentas tecnológicas, porém uma parcela dos nossos alunos não tinha acesso a essa oferta, pela falta de internet e equipamentos. Esse investimento vai proporcionar uma inclusão efetiva em nossa Universidade”, ressaltou Fátima.

“Agradeço ao presidente do Legislativo, Ademar Traiano, e ao primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, e a todos os deputados estaduais que prontamente atenderam a essa demanda da SETI e das universidades, que têm buscado alternativas para acolher a todos seus estudantes e manter as atividades de modo remoto a fim de minimizar os prejuízos que a pandemia e a necessidade de distanciamento social impõem”, finaliza a reitora.

Foto/legenda : Presidente do Legislativo, Ademar Traiano, e ao primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, em reunião da ALEP que aprovou recurso para Universidades