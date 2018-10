Alex Figueira destaca participação de vice-governador na eleição

Vice-governador agregou prestígio aos candidatos



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira (fotos) comentou, na manhã desta terça-feira, dia nove, que a vitória de Ratinho Junior(PSD) e de Oriovisto Guimarães (Podemos) foi ampliada e consolidada também pela liderança e influência do vice-governador eleito Darci Piana(PSD).

Muito próximo do presidente da Fecomércio (Alex é vice-presidente da entidade), afirmou que Piana levou e fortaleceu os nomes dos dois políticos ainda mais para o interior, “foi uma parceria produtiva, pois o Darci é muito conhecido e respeitado em todo o Paraná”, adicionou.

Para o líder empresarial e político, Ratinho “fará um governo histórico, de desenvolvimento econômico-social e geração de empregos e renda, além de atender as demandas de todos os segmentos”,concluiu.

