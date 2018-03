Alunos de Ribeirão do Pinhal visitam Estação Agroecológica Experimental

Do Núcleo de Estudos da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná)

Os alunos do curso Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) de Ribeirão do Pinhal visitaram a Estação Agroecológica Experimental ‘Terra Livre’ (foto), do Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios (Neat) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). No local, são produzidos verduras, legumes e frutas, com manejo orgânico, no sistema de canteiros consorciados, estufa e sistema agroflorestal.

Os jovens do curso promovido pelo SENAR-PR, com idade de 14 a 16 anos, estavam acompanhados da engenheira agrônoma e instrutora do SENAR-PR Lidiane Braga. Segundo a profissional, esse contato da turma com a produção orgânica agrega conhecimento. “No Neat, eles aprender de forma mais dinâmica sobre o manejo orgânico, a assistência técnica dos bolsistas e até o processo de certificação”, disse, lembrando que muitos são filhos de produtores rurais e podem apresentar para eles uma nova opção para o cultivo.

No período da manhã, os jovens foram recepcionados pelos engenheiros agrônomos Igor Graciano e Maria Eliza Brumatti, bolsistas do Neat, que explicaram a importância da agroecologia e os trabalhos realizados no Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos (PPCPO). Já à tarde, os estagiários José Iesque Junior e Luiz Antônio Garcia Junior apresentaram uma experiência prática e ensinaram os visitantes a colher hortaliças. Ao final, os alunos puderam levar a sua colheita para casa. “Gostei da horta, nunca havia colhido alfaces e pretendo um dia ter a minha própria horta orgânica”, contou Maria Eduarda Andrade Melo dos Santos, aluna do JAA.

Para o coordenador do Neat, professor Rogério Macedo, a visita em campo leva os jovens para a realidade do agricultor. “Os jovens de hoje em dia estão cada vez mais reféns da tecnologia e tira-los da frente do celular para aprender sobre agroecologia, sobre a realidade do agricultor que trabalha de forma responsável, é muito bom”, disse. Segundo Macedo, o núcleo está sempre de portas abertas para a comunidade para disseminação dos trabalhos realizados no Norte Pioneiro(Texto: Daniani Souza/Foto: Jean Guerino).