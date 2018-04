Andirá: Ampliada frota com novo ônibus, motoniveladora e caminhão

Veículos viabilizados por meio de emendas parlamentares

A Prefeitura de Andirá apresentou à comunidade nesta quinta-feira, dia cinco, os novos veículos que comporão a frota do município: Uma máquina motoniveladora (para a Secretaria de Agricultura desenvolver as atividades de atendimento às comunidades rurais), de emenda do Senador Roberto Requião (MDB); um caminhão de coleta seletiva (que será direcionado ao Samae para modernização e ampliação dos atendimentos), conquistado graças ao deputado estadual Evandro Júnior (PSDB) e um ônibus moderno, para a Secretaria Municipal de Saúde, emenda do deputado federal João Arruda(MDB).

Diversas autoridades, entre as quais vereadores, secretários, representantes de instituições sociais, Imprensa e servidores estiveram no ato simbólico de entrega dos veículos, ocorrido em frente ao prédio administrativo do governo.

Além da Prefeita, Ione Abib; do vice-prefeito, Antônio Carlos dos Santos; o evento também contou com a participação do Bruno Dutra, assessor do deputado Evandro Júnior. Durante o encontro, a Prefeita discursou. Ela destacou que os veículos são importantes conquistas para o município, que luta para substituir a frota. Em alguns casos, bastante antigos. Ela enalteceu que a conquista também é bastante significativa por que o município não financiou as aquisições e, sim, foram frutos de emenda parlamentar.

Os novos veículos, fazem parte da visão da gestão municipal em buscar à fundo perdido as conquistas para a comunidade, ampliando, assim, a atenção e garantia de direitos populares.