Andirá anuncia licitação para concessão de terrenos para empresas

Contratos terão prazo de validade de 50 anos

Com o objetivo de proporcionar apoio aos empresários interessados em investir em Andirá e gerar emprego e renda, a Prefeitura de Andirá realizará, no próximo dia 25 de janeiro, a licitação para concessão de terrenos, em excelentes localizações (na BR 369, entroncamento com a PR 092 – Distrito Industrial, na avenida Vidal Lourenço). É uma grande oportunidade para as empresas que pretendem expandir seus negócios, em uma cidade com excelente logística e em pleno processo de mobilização para o crescimento. O processo de licitação nº 250/2017 (Concorrência Pública nº 01/2017), segue o Plano de Incentivo Empresarial, em conformidade com a Lei Municipal nº 2928, de 11 de julho de 2017.

Ao todo são 13 lotes, cuja concessão será para destino de instalação de empresas de natureza industriais e comerciais. Os contratos terão prazo de validade de 50 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Poderão participar empresas devidamente cadastradas no município de Andirá, que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento.

É vedada a participação de empresa em processo de falência ou concordata; empresas estrangeiras que não funcionem no país; empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública; servidor ou dirigente deste município; entre outros.

“Estamos trabalhando forte no apoio às micro e pequenas empresas, atuando na formação profissional, na eficiência da gestão pública, no fomento de estratégicas afirmativas buscando ampliar a economia. Um trabalho sério, de muitas parcerias, visão e muito convicção de que podemos crescer”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni.

A Prefeita de Andirá, Ione Abib, destacou que a geração de emprego e renda é uma das principais bandeiras da gestão municipal e vai investir oportunizando a instalação de indústrias e empresas na cidade, para que se amplie e dinamize o desenvolvimento econômico. Ela também enalteceu os terrenos que serão cedidos, via processo licitatório, dentro das normas legais. Destacou, ainda, que as localidades são atrativas.

“O lugar é o melhor: na BR 369, ao lado da Cooperativa Integrada, entroncamento com a PR-092. Local de grande visibilidade, terrenos grandes, com a vantagem de termos aqui água farta e barata e um povo acolhedor e trabalhador. Belíssima oportunidade para quem procura o melhor local para instalar sua empresa”.

Confira aqui os editais: http://andira.pr.gov.br/servicos/licitacoes/view/1954

Outras informações podem ser adquiridas na Prefeitura de Andirá, nos setores de Desenvolvimento Econômico e Turismo / Licitação.