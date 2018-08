Andirá: Café Colonial marca potencial econômico do Turismo Rural

Município se consolida no segmento

Andirá está se mobilizando para tornar-se referência, muito em breve, em Turismo Rural, possibilitando, assim, a consolidação de uma importante atividade econômica; além, claro, de mostrar as belezas, a culinária, o artesanato e todas as riquezas culturais que embalam a história da comunidade.

O projeto faz parte do plano de ação da Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, numa parceria com o Sindicato Rural de Andirá e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A parceria tem fomentado diagnósticos, cursos de capacitação e orientações sobre como potencializar economicamente as regiões rurais, com a proposição de rotas turísticas.

Nesta sexta-feira aconteceu a conclusão do curso: “Acolhimento no Meio Rural”, com a presença de 14 proprietários rurais, que ampliaram conhecimentos sobre gestão organizacional e mercado turístico, dentro da perspectiva das estratégias do bom acolhimento.

O Café Rural aconteceu no sítio do casal Junia e Grau, um espaço encantador e que acolheu cada um dos cursistas e convidados, com passeio pela propriedade, relatos de histórias e muito entusiasmo. Cada um dos alunos do curso trouxe suas produções culinárias e artesanais para apreciação e comercialização. Um painel de fotos dos cursos e atividades já realizadas em Andirá neste norte do turismo rural foi instalado para que os convidados pudessem ver as evoluções dos debates e ações.

A Prefeita, Ione Abib, esteve no encontro e parabenizou o entusiasmo e a determinação de todos em torno do projeto. “Muitos não creram no começo. Mas a gente acreditou. Já estamos olhando para o nosso município com outros olhos. Tanta coisa bonita que tem em Andirá e que nós precisamos descobrir. Quando a gente vai pra fora a gente se maravilha com as coisas que a gente vê. E as vezes, aqui em Andirá, está nos nossos olhos. Mas a gente não estava enxergando. Nossa cidade é bonita. Tem potencial. E resta, à nos, estarmos fomentando não só por que a gente quer receber turistas, mas por que queremos desenvolver economicamente nossa cidade. Precisamos de geração de renda”, destacou a chefe do executivo.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardone, esse é um dos cursos que estão sendo ofertados. O primeiro foi o Kaizen 5s – que referiu-se ao aspecto organizacional dos espaços das propriedades. Ele foi o pré-requisito para os demais cursos ofertados na seqüência.

Já foi realizado, também, o curso: “Turismo Rural e Oportunidade de Negócios”; e, nesta sexta, conclui-se o “Acolhida no Meio Rural”. Restam, ainda, dois cursos para que esta equipe conclua todo conteúdo programático de formação. São eles: “Artesanato como recurso Turístico”, que será realizado em setembro; e o: “Roteiro, Trilhas e Caminhadas Ecológicas”. Com esta ação, Andirá amplia, ainda mais, a implantação das políticas de turismo na comunidade, com foco em desenvolvimento econômico.