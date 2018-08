Andirá faz Semana da Educação Financeira para empreendedores locais

Curso e consultorias em finanças, seminário de crédito e rodada de serviços tecnológicos

Entre hoje, dia 13, até a próxima sexta-feira, dia 17 , o Ponto de Atendimento ao Empreendedor (PA), de Andirá, realizará a Semana de Educação Financeira voltada para empresários de micros e pequenas empresas locais. A programação inclui um curso de três dias, consultoria gratuita, além de um Seminário de Crédito e uma Rodada de Serviços Tecnológicos. Os eventos têm o apoio do Sebrae/PR, Associação Comercial e Empresarial de Andirá (Acead) e uma cooperativa de crédito.

“O objetivo é capacitar empreendedores das micro e pequenas empresas para uma boa gestão financeira dos negócios, além de oferecer informações sobre acesso a crédito e serviços tecnológicos”, explica a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos. A primeira atividade será o curso “Controles Financeiros e Análise de Crédito e Cobrança”, promovido nos dias 13, 14 e 15, das 19h às 23h, no centro catequético da Paróquia São Sebastião – acesso pela rua Santa Catarina. O investimento é de R$ 180 ou R$ 150 para associados. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o meio-dia desta segunda (13) no PA.

As empresas participantes do curso terão horário garantido para uma consultoria gratuita e especializada em Serviços Financeiros e Contábeis com o Sebrae/PR. O atendimento deverá ser agendado antecipadamente e será realizado no PA de Andirá, que fica na rua São Paulo, 615, entre os dias 15 e 16 de agosto, das 8h30 às 18 horas.

A Semana de Educação Financeira será encerrada com um Seminário de Crédito seguido de uma Rodada de Serviços Tecnológicos, ambos com entrada gratuita, na próxima sexta-feira (17), a partir das 19 horas, no auditório Papa João Paulo ll na Paróquia São Sebastião – acesso pela rua Santa Catarina. No seminário, os empresários vão conhecer as linhas de crédito oferecidas por alguns bancos e cooperativas e obter informações de como captar recursos para investir em melhorias nos negócios.

A agente do PA de Andirá, Caroline Enferdi Manso, informa que a rodada será uma oportunidade para os empreendedores entrarem em contato com empresas que atuam com registro de marca, e-commerce, design de embalagem e identidade gráfica. Elas prestam serviços para o Sebrae/PR via Sebraetec, programa que oferece subsídios para micro e pequenas empresas acessarem serviços tecnológicos e levarem inovação para seus negócios. “Será uma semana de muito conhecimento na área financeira”, avalia.

As inscrições para o curso, consultorias, seminário e rodada podem ser feitas diretamente no PA de Andirá, pelos telefones (43) 3538-1159 ou (43) 3538-1119, com Caroline, ou pelo e-mail paandira@acead.com.br