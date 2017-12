Antonelly viabiliza projeto de pavimentação da PR-436

Via possui quase 54 quilômetros

Após pedido do prefeito Antonely de Carvalho (foto) ao governador Beto Richa foi liberada a elaboração do projeto de pavimentação do trecho da PR-436 entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal , com extensão de 53,78Km.

A iniciativa está prevista na lista de projetos a contratar com recursos do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) relacionado à pavimentação e reabilitação de rodovias estaduais.

A pavimentação da rodovia PR-436, conhecida como Estrada do Pico é um sonho antigo dos moradores da região e graças ao empenho do Doutor Antonely junto ao Governo do Estado através do secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a reivindicação foi encaminhada para a Secretaria de Infraestrutura e Logística para elaborar o projeto.

Essa rodovia após a pavimentação contribuirá para o desenvolvimento sócio-econômico, proporcionando condições para o escoamento da produção, redução dos custos operacionais dos veículos de carga em geral, aumentando a competitividade dos setores produtivos, consolidação dos mercados existentes e abertura de novos mercados,além do incremento da atividade turística e acesso pavimentado aos diversos municípios”

De acordo com estudos realizados recentemente são cerca de mil veículos que trafegam pela rodovia diariamente. Para o prefeito, a pavimentação da rodovia é uma obra de imensa relevância na região, em especial aos produtores rurais.A pavimentação facilitará a movimentações de caminhões e maquinários para o plantio e colheita, considerando que a rodovia é também um dos principais meios de escoamento da produção agrícola da região.

A via passa por uma área onde se concentram atividades agropecuárias e se localiza um dos maiores centros de produção de tijolos no Estado.

A região com cerca de 10 mil habitantes produz aproximadamente 600 mil litros de leite/mês o que corresponde a 7 milhões e duzentos mil litros/ano. 4.154 animais bovinos por mês, num total de 49.848 animais/ano.No local, também são abatidos 774.325 frangos por mês. Total médio de 9.291.900 aves/ano, além de 550 suínos por mês, perfazendo um total de 6 milhões e seiscentos animais/ano.

Em toda sua extensão é fácil encontrar várias olarias que juntas produzem cerca de 23 milhões e 40 mil tijolos por ano.

São aproximadamente 40 mil sacas de café limpo. Aproximadamente 475 mil sacas de milho/ano; 850 mil toneladas de soja/ano e 480 mil toneladas de trigo/ano e 300 mil toneladas de cana/ano que saem da região para abastecer o estado do Paraná.“A elaboração do novo projeto, agora autorizado pelo governador Beto Richa, é uma vitória da nossa administração. Lutamos incansavelmente para conseguir a aprovação do projeto de pavimentação da rodovia”, concluiu o prefeito.

Após concluída a elaboração do projeto, Antonely vai empenhar esforços para a liberação de recursos.