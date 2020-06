Antonely paga 13º salário e injeta R$ 1,2 milhão em Ibaiti

Com a ação, a economia do comércio local teve giro

O prefeito Dr. Antonely Carvalho anunciou mais uma medida para minimizar os impactos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19): a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. A antecipação beneficia todo o funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas.

O pagamento já foi depositado na conta dos servidores na noite de quarta-feira (10). A ação do governo municipal deve injetar cerca de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), na economia e aquecer as vendas do comércio local.

Com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, a arrecadação no município de Ibaiti caiu quase R$ 1 milhão de reais nos meses de março e abril deste ano, mas para a Administração Municipal, o pagamento em dia da folha salarial dos servidores está na lista de prioridades da gestão atual.

O prefeito afirmou que a medida é uma forma de responsabilidade com os funcionários. A medida só foi possível devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação do 13º salário.

O adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário beneficia os servidores públicos e ajuda o nosso comércio nestes dias difíceis da economia em época de pandemia”

Além da antecipação do benefício nos quatro anos de administração (2017, 2018, 2019 e 2020), a Administração Municipal também tem efetuado todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada.

“Pagar em dia os salários é obrigação de qualquer gestor público. A antecipação é fruto da organização financeira da nossa equipe administrativa que tem agido de forma responsável para continuar honrando seus compromissos com os servidores e com toda a comunidade”, destaca Antonely.