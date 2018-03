Nelson Camargo confirmado novo presidente da associação comercial platinense

Para o biênio 2018 a 2020

Na próxima quarta-feira, dia 14 de março, será realizada a eleição da nova Diretoria Executivas da ACESAP – Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina.O conceituado empresário Nelson de Camargo (fotos) será o próximo presidente.

Nelsinho, como é conhecido, é casado, tem 56 anos e três filhos.

É proprietário do Novo Piso Decorações, loja do centro platinense.

O mandato será de dois anos.

O vice é Valdir Domingos de Souza, o Valdir do Foto.Nelsinho substituirá a comerciante Maria Ramos, que está atualmente à frente da entidade em final de mandato.

Pelo fato de não haver chapas concorrentes, cabe ao associado o voto de aprovação da chapa única.

Diretoria Executiva