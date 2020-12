Iniciará no dia 15 e terminará em 23 de dezembro

O presidente da ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina), Nelson de Camargo (foto), anunciou na noite deste domingo, dia seis, o horário especial durante o período deste final de ano. Iniciará no dia 15 (uma terça-feira) e se estenderá até até 23 (quarta-feira) das oito às 22 horas.

Haverá dois sábados especiais, nos dias 12 e 19 das oito às 17 horas.

A entidade também promove a campanha “NATAL BRILHO TOTAL” onde serão sorteadas duas motocicletas 0 KM e o vendedor que entregar o CUPOM SORTEADO será contemplado com o valor de 500 reais em dinheiro, “mesmo com sacrifício, os associados e os comerciários têm dado sua colaboração ao longo da pandemia”, afirma.

O centro da cidade (fotos) já está decorado.

A campanha iniciou às 00h01 no dia 16 de novembro, e prossegue até às nove horas do dia 31 de dezembro, e durante esse período, a cada cem reais em compras nos estabelecimentos participantes, os consumidores terão direito a um cupom.

Em parceria com o Sicredi as compras realizadas no período da promoção que utilizarem como forma de pagamento (à vista ou à prazo) os Cartões Sicredi (Crédito, Débito ou Múltiplo), das bandeiras Visa e/ou MasterCard, terão direito de receber o “dobro”.

O sorteio será no dia 31 às 12h30m nas dependências da Rádio Vale do Sol FM.

As empresas que ainda não aderiram à campanha podem entrar em contato com a ACESAP pelo telefone (43) 3534-4109.