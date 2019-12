Anúncio oficial: Pro Tork amplia parceria com austríaca KTM Factory Racing

Equipe da marca para as modalidades de Motocross e Hard Enduro

O nível de competitividade nos principais campeonatos de motociclismo off road brasileiro acaba de ser elevado. Reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos conquistados nas mais diversas modalidades, a KTM inicia sua nova operação no país anunciando uma importante novidade para o ambiente das competições: A Pro Tork / KTM Factory Racing Brasil, equipe oficial da marca para as modalidades de Motocross e Hard Enduro.

A união entre a marca austríaca e a maior fabricante de motopeças da América Latina acontece em um momento perfeito, já que tanto a KTM, quanto a Pro Tork, planejam investir forte em infraestrutura, desenvolvimento e performance na busca por títulos nas principais competições.

“É a fusão de objetivos comuns, totalmente alinhados com a filosofia da KTM de buscar a excelência em tudo o que faz. A Pro Tork vem para somar muito com nossa equipe, num projeto ousado, à altura do que é realizado pela KTM nas competições em todo o mundo”, analisa Fábio Campos, diretor da KTM – Factory Powersports.

Para a Pro Tork a parceria tem um importante papel no desenvolvimento do esporte e no seu posicionamento de mercado. A empresa, que também patrocina a equipe Troy Lee Designs / Red Bull / KTM nos Estados Unidos, enxergou na nova gestão da KTM no Brasil o cenário ideal para evoluir.

“Há mais de 15 anos a Pro Tork mantém suas equipes oficiais e o suporte a centenas de pilotos. Nos últimos quatro anos patrocinamos a equipe KTM oficial lá nos Estados Unidos como um laboratório de desenvolvimento e sabemos do cuidado e do profissionalismo que a KTM tem com seus parceiros. Chegou a hora de trazer para o Brasil uma equipe de nível internacional e a Pro Tork está muito feliz em fazer parte deste projeto“, declarou Marlon Bonilha, diretor-presidente da Pro Tork.

Pilotos de alto nível foram selecionados e uma grande infraestrutura está sendo montada por profissionais de renome em diferentes áreas de atuação. A Pro Tork / KTM Factory Racing contará inicialmente com um time oficial no motocross e outro no hard enduro.

Motocross

Antônio Jorge Balbi Júnior, um dos maiores nomes do motocross brasileiro de todos os tempos, estará no comando da equipe Pro Tork / KTM Factory Racing no motocross, trazendo todo o seu conhecimento na gestão do time. “É a realização de mais um sonho estar à frente de uma equipe oficial de fábrica da importância da KTM e, ter a Pro Tork como principal patrocinadora, me deixa ainda mais feliz. A marca está ao meu lado a quase dez anos e me sinto honrado em poder representar estas duas gigantes do nosso esporte”, comemora Balbi Júnior.

Conheça o line-up de pilotos:

Gustavo Pessoa #891 – Categoria MX1

Após competir e pontuar em diversas etapas do AMA Motocross nos Estados Unidos e representar o Brasil no mundial de motocross, o campeão brasileiro da categoria MX2 retorna ao seu país para disputar a classe MX1, a bordo da poderosa KTM 450 SXF. “Para mim, é uma grande satisfação poder competir no Brasil em uma equipe de nível mundial como a Pro Tork / KTM Factory Racing. Já estou treinando com a moto nova e ela é incrível. Vou trabalhar muito para vencer na temporada de 2020 no brasileiro de motocross”, adiantou Gustavo.

Frederico Spagnol #61 – Categoria MX2

Atual vice-campeão brasileiro de motocross na categoria MX2, o paulista Fredy Spagnol vem demonstrando evolução e velocidade a cada corrida. “Uma vaga em um time oficial significa muito para mim, ainda mais representando marcas tão respeitadas no mercado. É sinal de que meu trabalho vem sendo reconhecido. Trabalhar com o Balbi Júnior é incrível e me faz ter a certeza de que podemos buscar o título do campeonato brasileiro na MX2 em 2020”, afirmou o piloto que competirá com a motocicleta KTM 250 SXF.

Pedro Magero # 15 – Categoria MX2

O jovem piloto Pedro Magero é outra aposta da equipe na categoria MX2. Com apenas 18 anos de idade, o gaúcho é um talento que promete trazer excelentes resultados a bordo da KTM 250 SXF. “Minha expectativa é simplesmente a melhor. Estar numa equipe de fábrica da KTM e ter como chefe de equipe o Balbi Júnior, que é para mim o cara mais experiente do nosso esporte, é sem dúvida um sonho. Temos um time supercompetitivo com estas feras que são meus companheiros de equipe e estamos nos dedicando ao máximo para vencer”, afirmou Pedro Magero.

O retorno de Mariana Balbi # 81 – Categoria MXF

Primeira brasileira a competir e subir ao pódio no campeonato americano de motocross feminino e primeira e única mulher no mundo a marcar pontos no campeonato mundial de motocross, a mineira Mariana Balbi está pronta para resgatar o título de campeã brasileira de motocross na categoria feminina. “Estou muito feliz em voltar a competir. Passei um tempo me dedicando a recuperação do meu irmão e agora sinto que estamos prontos para voltar. Estou muito animada por fazer parte de uma equipe que conta com tantos talentos e equipamentos de ponta”, afirmou Mariana.

Hard Enduro

A Pro Tork / KTM Factory Racing contará ainda com uma equipe de alto nível para as competições de Hard Enduro e não descarta a expansão de sua atuação para o Enduro FIM e Rally. Os destaques do time ficam por conta dos irmãos Rigor Rico e Ripi Galileu, que competirão a bordo da KTM 300 EXC.

Rigor Rico, que é tricampeão brasileiro de Hard Enduro e conta com inúmeros títulos nacionais de enduro e cross country, tem em seu currículo participações nos X Games e no Red Bull Romaniacs 2019, uma das mais difíceis competições de Hard Enduro do mundo, a qual chegou a concluir integralmente na categoria Gold.

O piloto embarca para a Europa para a pré-temporada 2020, que inclui a sua participação em 4 etapas do campeonato mundial de Hard Enduro. “Estamos nos preparando para vencer. A equipe Pro Tork / KTM Factory Racing vem para colocar o brasil no cenário mundial do Hard Enduro e eu não poderia estar mais motivado para acelerar. Agradeço a oportunidade de representar este time e vou me dedicar muito para vencer na temporada 2020”, afirmou Rigor Rico.A Pro Tork / KTM Factory Racing já conta também com o patrocínio de Motul e o suporte técnico de Balbi School.

A KTM tem orgulho de ser a líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais. O espírito “Ready to Race” retrata o próprio DNA de competições da marca e assina toda a gama de modelos da KTM. São produtos de ponta, projetados para gerar uma experiência incomparável e emocionante aos seus usuários. Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente três novas joint ventures completas em São Paulo, através da Factory Powersports, em Dubai e nas Filipinas. Estes empreendimentos reconhecem a importância dos mercados emergentes dinâmicos destes países e enfatizam o firme compromisso da KTM de aumentar sua presença no mercado internacional.

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.