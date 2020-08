Aplicativo permite aferir qualidade do café antes da compra (vídeo)

Vice-presidente da ABIC e diretor do Grupo Dois Irmãos visitou npdiario para falar sobre assunto

Aplicativo desenvolvido pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) permite que consumidores atestem a qualidade do produto no momento da compra. Através da tecnologia, o Abicafé garante segurança alimentar, expansão dos programas de certificação da Associação e evita fraudes na indústria cafeeira. Para falar sobre o assunto, o vice-presidente nacional da ABIC, diretor-geral do Grupo Dois Irmãos e um dos mais respeitados empresários do Paraná, Sílvio Aparecido Alves (fotos) visitou o npdiario na tarde desta terça-feira, dia 11, em Santo Antônio da Platina.

Não é novidade que o café é uma paixão nacional. Afinal, a sua taxa de aceitação nos lares brasileiros é de 97%. Com a vivência da pandemia, a preocupação com a segurança alimentar ganhou ainda mais relevância para grande parte dos consumidores.

O aplicativo Abicafé, desenvolvido pela ABIC, permite que os consumidores façam uma rápida consulta no momento da compra justamente para saber se o produto que eles pretendem adquirir é ou não certificado e atende os padrões exigidos de pureza e qualidade.

Através da tecnologia, agora é possível conhecer os programas de certificação da entidade, como Pureza, Qualidade, Sustentabilidade, Cápsula, entre outros.

Além disso, estão disponíveis informações sobre o perfil de sabor, que descreve atributos como aroma, bebida, torra e corpo, e informações a respeito das categorias de qualidade, que são Tradicional, Extraforte, Superior e Gourmet. O lançamento ocorreu neste mês de agosto e estará disponível nas plataformas Android e IOS.

O app reflete uma série de esforços da ABIC para buscar soluções e ferramentas que auxiliem no desenvolvimento do agronegócio/café.

Outra vantagem é a confiabilidade que ele traz para as marcas, já que é um forte aliado no combate às fraudes e evitará o uso indevido dos Selos ABIC. “O aplicativo promoverá segurança para o consumidor, que poderá confirmar a qualidade do café”, disse Sílvio, que mantém parceria com a Pro Tork, que lançou um café especial com seu nome e o apresentador de TV, cuja marca “Café no Bule” passou a ser produzida pelo Grupo Dois Irmãos.

O usuário também pode ter acesso às informações sobre a associação, enviar sugestões e dúvidas, e encontrar informações relevantes sobre a bebida e as ações da entidade. Esse aplicativo proporcionará aos consumidores uma melhor condição na escolha das marcas e a garantia de que estarão levando para suas casas um produto com segurança alimentar, garantida por todo um programa que analisa e acompanha o desempenho das marcas através de aproximadamente 3.500 análises laboratoriais realizadas anualmente por laboratórios credenciados pela ABIC.

As 15 marcas de café que fazem parte do portfólio do Grupo 2 Irmãos são certificadas e podem ser consultadas através do aplicativo, trazendo assim mais confiabilidade e demonstrando todo o compromisso da empresa em produzir produtos de qualidade”, ressaltou Sílvio Alves.

A Cafeeira 2 Irmãos foi criada em 1997 como um modesto negócio de comercialização de café em Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Na época, a empresa contava com apenas quatro funcionários, responsáveis pelo recebimento e armazenamento de café, e atuava basicamente nos mercados de Londrina e Santos.

Com muito trabalho e dedicação, a empresa rapidamente se expandiu. Em 1999, a Cafeeira 2 Irmãos já operava em um galpão de 900 m², dotado de modernos equipamentos, e comercializava 30.000 sacas de café por ano. Em 2004, em contínua expansão, a empresa decidiu investir no mercado de torrado e moído, lançando a marca Café Florão.

Hoje, 23 anos depois de sua fundação e orgulhosa de sua trajetória, a Cafeeira 2 Irmãos possui mais de 100 funcionários diretos, um parque industrial de aproximadamente 6.500 m², três centros de distribuição em Curitiba, Itu e Assis, e unidades de recebimento de café em Carlópolis e Lavrinha(Pinhalão). A empresa oferece os serviços de re-benefício de café, com capacidade anual de processamento superior a 500.000 sacas de café verde para clientes em todo o Brasil; laboratório de análise sensorial e torrefação de café, para marcas próprias e marcas de terceiros, com capacidade de 700 toneladas de café industrializado/mês, para os mercados de vários estados do país. A Cafeeira 2 Irmãos também atua no segmento de cafés torrado, moído e expresso, com 15 marcas próprias nas categorias tradicional, superior e especial. A empresa trabalha alinhada a padrões sustentáveis socioambientais e também com certificações de qualidade, atestando sua preocupação de industrializar e comercializar produtos de alta qualidade, que respeitam e protegem o ser humano e o meio ambiente.

A partir de 2012, a empresa passou a se chamar Grupo 2 Irmãos, em homenagem a seus fundadores e como prova incontestável de seu crescimento, aliado a uma visão de futuro voltada para novos desafios e oportunidades. Grupo 2 Irmãos: Qualidade Brasileira com Padrões Internacionais.

