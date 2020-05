Aprovada urgência para projeto que auxilia asilos

Projeto de Lei 1888/20 obriga a União a destinar às Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) auxílio financeiro emergencial durante a pandemia

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia cinco, o regime de urgência para votação do Projeto de Lei 1888/2020, autoria da deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR), que obriga a União a destinar às Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) auxílio emergencial de até R$ 160 milhões. Parte do recurso seria proveniente do descontingenciamento do montante disponível no Fundo Nacional da Pessoa Idosa.

Na semana passada, a Comissão Externa da Câmara que analisa as ações de combate ao coronavírus já havia definido como prioritário o projeto de lei da deputada. No entanto, de acordo como Regimento da Câmara, era preciso conseguir 171 assinaturas de parlamentares para que o requerimento de urgência fosse submetido à deliberação do Plenário.