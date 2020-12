Deputado estima que 2021 será um ano promissor, com a retomada da economia e a recuperação das vagas de empregos perdidas

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 1º secretário da Assembleia Legislativa, disse nesta quarta-feira, 16, que o legislativo teve de inovar e se adaptar ao novo normal, por conta da pandemia da covid-19. “Esse foi um ano desafiador. Nenhum de nós um dia imaginou que a gente pudesse trabalhar no ambiente virtual, e nós rapidamente criamos um sistema de deliberação remota, que deu certo e veio para ficar”, disse.

Romanelli confirmou ainda que algumas inovações feitas por conta da pandemia vão continuar, dentre elas, a realização de audiências públicas mistas. “A Assembleia vai retomar as atividades em 1º de fevereiro. Já no dia 2 vamos iniciar os trabalhos de maneira virtual e presencial, até mesmo por conta da pandemia”, revela.

O deputado avalia que 2020 “foi um ano muito difícil”. “Mas não deixamos de votar nenhuma da importante para o Paraná. O legislativo cumpriu a sua obrigação com o povo paranaense e trabalhou de forma articulada com todos os setores”, disse.

Expectativa — Romanelli estima que 2021 será um ano promissor, com a retomada da economia e a recuperação das vagas de empregos perdidas por conta das medidas de combate ao coronavírus. Para ele, todas as expectativas estão voltadas à criação da vacina contra a covid-19. “A Assembleia contribuiu com R$ 100 milhões para o Governo do Estado comprar as vacinas”.

“Esperamos que isso acontece em breve e que o povo paranaense possa ser vacinado tão logo tenhamos disponível o imunizante, para atender especialmente os grupos prioritários, que são os mais idosos e os profissionais da área saúde”, prevê.

O deputado lembra ainda que o Estado de Calamidade Pública no Paraná, previsto para terminar em 30 de dezembro, teve de ser prorrogado por mais 180 dias. “Infelizmente a covid continua muito forte, matando muita gente e adoecendo outras tantas”.

“Temos um grande desafio nos próximos meses, até que possamos ter, como os outros países já têm, acesso a uma vacina segura e eficaz. Essa vai ser o melhor presente para os paranaenses em 2021”, conclui.