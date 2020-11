Associação comercial de Jacarezinho lança campanha Natal sem Igual

A cada R$ 80 em compras nas lojas participantes cliente precisa pedir seu cupom

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) lançou nesta semana a campanha Natal sem Igual 2020. A live foi transmitida pelo perfil da entidade no Facebook.

A iniciativa contará com sorteio de vales compras no valor total de R$ 12 mil no comércio de Jacarezinho, além de uma moto 0 km com tanque cheio no sorteio final de natal. “Mesmo em meio a pandemia, no ano em que a ACIJA completa 65 anos não poderíamos deixar de realizar a campanha de Natal para os clientes que prestigiam comércio da cidade”, destacou a empresária e presidente da ACIJA, Ana Carla Molini.

A cada R$ 80 em compras nas lojas participantes, o cliente precisa pedir seu cupom. Haverá ainda a distribuição de vale brindes com as raspinhas, raspou, ganhou.

Lojas participantes:

Auto Posto Jacaré

Célia Modas

Cia da Moto

DR. Sell

Dressa Farma

Eletrolume

Farmácia Luiza

Farmácia Santa Terezinha

Kika Calçados

Lojão do Queima

Mamãe Coruja

Milênio Calçados

O Kilão Supermercados

Oralclin

Ótica Especialista

Ótica Nacional

Padaria Molinis

Planet Skate Shop

PVG Móveis

Sapataria Ferreira

Supermercado Bom Preço

Supermercado Ponto Extra

Supermercado Super Center

Supermercado Super Norte