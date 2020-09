Audiência de obras de engorda da orla será na segunda-feira

Trecho entre Paranaguá e Praia de Leste em Pontal do Paraná também receberá obras

A Assembleia Legislativa (foto) marcou para esta segunda-feira, dia 21, a partir das 19h por videoconferência, a audiência pública sobre os investimentos estaduais no litoral paranaense, conforme requerimento apresentado pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB), Ademar Traiano (PSDB) e Hussein Bakri (PSD).

Um dos principais projetos prevê a engorda da orla de Matinhos com obras de microdrenagem, drenagem e aumento da faixa de areia. “É uma reivindicação de 20 anos do litoral paranaense e é muito importante a participação de representantes da comunidade e sociedade”, diz Romanelli.

O deputado destacou que parte dos investimentos – R$ 12 milhões – é resultado da economia do legislativo que permite a execução de obras de impacto no turismo do litoral. “Os recursos vão ser bem aplicados em uma obra que terá um resultado muito grande para o turismo e para o Litoral”.

Exemplo – Os deputados aprovaram o repasse para as obras de duplicação da Avenida JK, em Matinhos, que vai garantir melhoria do fluxo de veículos e incentivar o desenvolvimento da região. Romanelli acrescenta que os deputados estaduais estão em sintonia com o Governo do Estado e apoiam as iniciativas para o desenvolvimento do litoral paranaense.

O engordamento artificial, que consiste na colocação de estrutura flexível por meio da reposição de areia proveniente de jazida na plataforma submarina, vai dobrar a faixa de areia em Matinhos para mais de 80 metros”

Romanelli observa que esse é o maior projeto de reurbanização do Litoral e que, agora poderá ser executado. O deputado destaca também que os projetos contemplam uma série de obras e melhorias. “Desde Caiobá até os balneários Saint Etienne e Riviera, o litoral será completamente revitalizado com uma faixa maior de areia para os banhistas e garantir a segurança de motoristas e pedestres”.

Headlands – As obras preveem ainda a colocação de estruturas semirrígidas no canal da Avenida Paraná, no desemboque do Rio Matinhos, no espigão ao Norte da Praia Brava, em Caiobá e nos headlands localizados nos balneários Saint Etienne e Riviera. Estruturas semirrígidas são barreiras que isolam a água que corre do mar para a areia. Já os headlands são estruturas de pedras para reter a areia.

No balneário de Saint Etienne poderá ter um canal novo para ajudar na contenção das cheias, minimizando o impacto sobre o Rio Matinhos. O trecho entre Paranaguá e Praia de Leste, em Pontal do Paraná, também receberá obras que vão melhorar o trânsito e promover a segurança dos moradores e turistas.

Está prevista ainda a duplicação de 13 quilômetros da PR-407, entre os quilômetros 6 e 19, o que vai ampliar a capacidade de tráfego naquele trecho. “Os turistas também vão ter uma faixa de areia de praia maior para aproveitar melhor a permanência no litoral. O engordamento artificial, que consiste na colocação de estrutura flexível por meio da reposição de areia proveniente de jazida na plataforma submarina, vai dobrar a faixa de areia em Matinhos para mais de 80 metros”.