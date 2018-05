Bernardo Carli visita Efapi e anuncia R$ 1,5 milhão para Santo Antônio

Recepcionado pelo prefeito e vice da cidade

O Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli cumpriu agenda nesta quinta e sexta-feira, 26 e 27, especificamente em Santo Antônio da Platina (fotos).

Esteve em reunião com o Prefeito Zezão, e se reuniu também com Prefeitos da AMUNORPI, a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. Juntamente com o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, prestou esclarecimentos acerca de projetos e trâmites do Governo do Estado, bem como debateram e ouviram reivindicações dos diversos municípios.

À noite, Bernardo prestigiou a 46º EFAPI, exposição feira tradicional do município promovida pela prefeitura e visitou o estande do npdiario, com o chefe do executivo,Professão Zezão, o vice Chico Aramon, e outras autoridades, onde informaram terem conquistado um caminhão caçamba,uma retroescavadeira e uma

vibroacabadora (também chamada de pavimentadora de asfalto),equipamento que executa a aplicação, nivelamento e pré-compactação do concreto asfáltico em obras de pavimentação.Os benefícios custaram juntos cerca de R$ 1 milhão.

Na sexta-feira pela manhã, o Deputado fez a entrega oficial de um caminhão de coleta seletiva de lixo e uma prensa, além de um veículo para a Agência do Trabalhador do município. Os investimentos somam mais de R$ 500 mil e foram todos viabilizados junto ao Governo do Estado do Paraná.

E recentemente, servidores estiveram na sede do Provopar(Programa do Voluntariado do Paraná) para conhecer equipamentos viabilizados pelo parlamentar, onde foram recepcionados pelo presidente, Anselmo Vale Luca e a coordenadora administrativa, Águida Tramontim Vale.



Estavam presentes o vice-prefeito Chico Aramon, os secretários de Agricultura, Luis Carlos da Silva;Planejamento, Airton Diniz; de Obras, Everton José Panegada e o chefe de gabinete, Benedito Miranda.