Bússola da Inovação em Bandeirantes e Santo Antônio

A quarta edição do diagnóstico Bússola da Inovação, realizada em 2018, traz novidades na aproximação com empresários. A iniciativa permite aos empresários e gestores da indústria realizarem uma autoavaliação gratuita. Por meio de uma ferramenta totalmente online, é possível gerar um diagnóstico personalizado com dicas e sugestões, tornando os negócios mais competitivos . E o melhor, o empresário não pagará nada por isso.

A novidade de maior destaque em 2018 é a realização de Workshop de investimentos para inovação, uma importante agenda de interação pessoal entre empresários e agentes de crédito, no próprio contexto da Bússola. O Sistema Fiep, por meio do Observatório, firmou parcerias com instituições de renome na captação de recursos: Agência Paraná de Desenvolvimento, BRDE e Fomento Paraná. Dessa união, já foram realizados 10 eventos no estado, beneficiando diretamente mais de 300 atores entre empresários e lideranças regionais.

O líder da Bússola no Sistema Fiep, Augusto Machado, ressalta: “Nesses 8 anos de projeto, já ficou claro que o empresário precisa mais do que apenas um diagnóstico online. Ele quer isso, mas também deseja ir além. Quer entender os caminhos, se relacionar com aqueles que tem informação. A questão do crédito é unânime nas conversas. Por esse motivo decidimos unir forças com aqueles que fornecem isso e também querem ver os negócios prosperarem“.

O workshop tem se mostrado uma excelente ferramenta de interação. Diversas empresas já estão desenvolvendo propostas e se relacionamento com os agentes de crédito depois do encontro presencial promovido.

Dinâmica

A agenda do evento contempla uma breve apresentação dos agentes, seguida de uma etapa de autoavaliação das empresas com relação às práticas de gestão para inovação. Essa é propriamente a “mão na massa”, aonde diversas questões críticas das empresas são levantadas, gerando um diagnóstico imediato e personalizado do negócio. Em seguida, já sensibilizados pelas atividades, os empresários e gestores são convidados a conversas individualmente com os agentes de créditos, colocando suas dúvidas e questões sobre a obtenção de recursos.

Próximos passos

Pelos menos mais 12 encontros serão promovidos no âmbito da Bússola. Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Londrina, Apucarana, Arapongas, Maringá, Ampére, Araucária, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Campo Largo já estão confirmadas.

Os empresários e gestores que não conseguirem comparecer, poderão ainda assim receber o diagnóstico a qualquer tempo, acessando o portal bussoladainovacao.org.br e enviando sua avaliação.

Inscrições e mais informações

As empresas podem se inscrever gratuitamente pelos links dos eventos, conforme segue.

Workshop de investimentos para inovação – Santo Antônio da Platina

22 de maio, segunda-feira, 10 horas.

Sistema Fiep

R. José Vieira Gusmão, 900

Santo Antônio da Platina/

Workshop de investimentos para inovação – Bandeirantes

22 de maio, terça-feira, 17h30.

Sesi

BR 369 s/n