Café Qualidade Paraná anunciará vencedores nesta quinta-feira

Estado tem 38 mil hectares cultivados com sendo 35,5 mil ocupados com lavouras em plena produção

Os vencedores do concurso Café Qualidade Paraná serão conhecidos nesta quinta-feira, dia 19. O concurso é aberto a produtores de todas as regiões produtoras do Paraná, que podem concorrer com lotes de um a cinco sacas de 60 quilos. Mais de 300 cafeicultores concorreram este ano, a 18ª edição do concurso. São 99 finalistas.

A divulgação dos vencedores será em evento online, com início às 16 horas, no canal que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná) mantém no YouTube. O secretário de agricultura e abastecimento Norberto Ortigara participará da cerimônia.

Como prêmio, o campeão de cada categoria — cereja descascado e café natural — tem garantida a aquisição de seu lote com um ágio de, no mínimo, 50% sobre o preço da BM&F no dia 18 de novembro.

Também chamada de via úmida, o café- cereja descascado tem retirada a polpa do fruto maduro antes da secagem, com o objetivo de deixar o produto por menos tempo no terreiro. Já no processamento natural, ou via seca, os grãos são secados inteiros.

CONCORRENTES – Os 300 concorrentes deste ano são de todas as regiões produtoras. Após as seletivas regionais, 99 lotes seguiram para a prova final, realizada no Centro de Qualidade do Café do IDR-Paraná, em Londrina, no final do mês de outubro.

Utilizando a metodologia SCA (sigla em inglês para Associação de Cafés Especiais), uma comissão de provadores experientes avaliou os lotes nos quesitos aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida para selecionar os cinco melhores de cada categoria, que serão conhecidos no evento de quinta-feira.

“Os cafés deste ano surpreenderam pela alta qualidade, alcançaram notas maiores que em edições passadas do concurso”, explica o engenheiro agrônomo Romeu Gair, que coordenou os trabalhos dos julgadores.

Os 99 cafeicultores que estão concorrendo e os integrantes da comissão julgadora podem ser conhecidos AQUI

SAFRA – É uma safra de peneira baixa, porque a estiagem entre os meses de março e maio afetou o enchimento dos frutos, explica o economista Paulo Sérgio Franzini, do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. “A falta de chuvas também reduziu em cerca de 15% o potencial de produção”, ele acrescenta.

Mas o lado bom, segundo Franzini, é a boa qualidade de bebida, já que praticamente não houve chuvas durante o período de colheita.

CULTIVO – Há no Paraná 38 mil hectares cultivados com café, sendo 35,5 mil ocupados com lavouras em plena produção. A apuração da safra 2020 está praticamente finalizada, e a estimativa é que sejam colhidas 943 mil sacas de café beneficiado no Estado. A maior parte das lavouras paranaenses tem em média oito hectares e é conduzida por pequenos produtores familiares.

CONCURSO – O concurso Café Qualidade Paraná é uma realização da Câmara Setorial do Café do Paraná, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab) e IDR-Paraná, com apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), cooperativas e associações de cafeicultores do Estado.

Este ano a edição do certame tem o patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Federação de Agricultura do Paraná (Faep), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Sistema Ocepar.

Serviço

Solenidade de premiação do Concurso Café Qualidade Paraná 2020 – evento online

Data: quinta-feira, 19 de novembro

Horário: 16 horas

Para acessar: www.youtube.com/idrparana