Câmara repassa R$ 300 mil ao Pronto Socorro de Jacarezinho

Segundo médico atenderá das 18 às 22 horas

O Presidente da Câmara de Jacarezinho, Fúlvio Boberg (foto) assinou terça-feira, dia 6, um documento que irá repassar R$ 300 mil do Poder Legislativo para auxiliar na manutenção do Pronto Socorro. Com a ação, poderá ser contratado um segundo médico para atendimento das 18 às 22 horas.

“O documento da Secretaria Municipal de Saúde chegou no início da tarde. Já assinamos e retornamos ao Poder Executivo. Agora será feito um Projeto de Lei para podermos votar e autorizar a liberação do dinheiro. Realizaremos sessões extraordinária para agilizar a situação”, comenta Fúlvio Boberg.

No mês de julho os vereadores Fúlvio Boberg, Nilton Stein, Patrícia Martoni, Chiquinho Mecânico e Luiz Carlos do Nascimento estiveram na Santa Casa e conheceram a situação. “Todos os vereadores estão empenhados para que esta situação seja resolvida urgentemente”, explica o Presidente do Poder Legislativo.

O Presidente da Santa Casa (foto), Nilton, José de Souza, explicou que mesmo com o atendimento da Unidade Básica de Saúde Central aberta, o número de atendimento não diminuiu no Pronto Socorro. “Continuamos com um número parecido de atendimento”, explica.

Assim que votado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo a medida poderá ser implantada imediatamente. “Iremos convocar todos os vereadores para podermos agilizar este debate e votação para podermos ter mais um profissional para o atendimento do Pronto Socorro e diminuir a espera de quem procura o local”, explica o Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg.

O Presidente da Santa Casa explicou que um dos maiores questionamentos é a demora no atendimento na unidade hospitalar. “O médico está realizando o atendimento. Chega uma urgência. Ele precisa deslocar até a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), fazer todos os procedimentos e isto vai até quarenta minutos. Com isto, acaba demorando no atendimento das pessoas que estão ali”, justifica Nilton José de Souza.