Campanha de Natal promete ser a maior de Jacarezinho

Lançamento da ação de marketing “Natal Dourado” atraiu centenas de pessoas

O jantar de lançamento da campanha “Natal Dourado” da ACIJA(Associação Comercial e Industrial) em Jacarezinho, que aconteceu no último sábado (25) no salão social da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), atraiu centenas de pessoas.

Comerciantes, empresários, colaboradores, autoridades, e membros da sociedade jacarezinhense lotaram o salão da AABB para prestigiar a espetacular programação promovida pela ACIJA. A animação do evento ficou por conta da banda Jair Supercap Show e a comida por conta do buffet 7 Eventos.

Juntamente com o jantar de lançamento, aconteceu a solenidade de entrega do prêmio “Reconhecimento Personalidade Ouro”. O prêmio foi concedido a personalidades que contribuíram ou colaboram para o desenvolvimento do comércio local.

Segundo a diretoria da ACIJA, esta campanha de Natal será o maior festival de prêmios do comércio de Jacarezinho. Na campanha “Natal Dourado 2018”, deve haver um aumento significativo das vendas em Jacarezinho.