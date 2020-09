Campeonato Brasileiro de Motocross inicia com apoio da Pro Tork

Nos fins de semana dos dias 26 e 27 de setembro e 3 e 4 de outubro

A temporada 2020 do Campeonato Brasileiro de Motocross terá suas duas primeiras etapas realizadas com o apoio da Pro Tork. Os GPs que acontecem nos fins de semana dos dias 26 e 27 de setembro e 3 e 4 de outubro, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC), recebem o nome da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na fabricação de capacetes.

O patrocínio foi de fundamental importância para a viabilização dos eventos, conforme explica o promotor André Alcântara. “Retomar os calendários esportivos dentro dos protocolos de saúde necessários diante da pandemia do coronavírus não é uma tarefa fácil. Graças a Pro Tork teremos provas de alto nível, o que demonstra total espírito de união em prol do motociclismo”.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, o momento é de cooperação. “Nossa empresa tem um verdadeiro compromisso com o esporte e não poderia deixar de colaborar diante da situação. Além disso, é muito importante estar perto dos pilotos e trazer o feedback das pistas para o contínuo aprimoramento dos nossos produtos”, ressalta.

A disputa será no circuito que sediou uma etapa do Mundial da modalidade no ano de 2014. Ele está passando por adaptações para garantir provas ainda mais eletrizantes. O percurso será de 1700 metros de extensão, com 18 curvas e 26 obstáculos, como saltos e costelas. Já estão confirmados alguns dos melhores competidores do país, em 11 categorias: 50cc, 65cc, MX1, MX2, MX2 JR, MX3, MX4, MX5, MXF, MX JR e Elite-MX.

Entre eles, atletas da Pro Tork KTM Racing Team, equipe liderada pelo experiente Antonio Jorge Balbi Júnior. “Montamos um time de ponta para disputar os títulos das principais classes e também na base. Os pilotos fizeram uma boa preparação, mesmo diante da pandemia, e estão muito animados em voltar a correr. A expectativa é de somar pontos importantes”, explica o técnico.

Atletas interessados nas corridas, que também serão válidas pelo Catarinense, devem realizar suas inscrições pelo site www.sportbay.com.br até o dia 22 para a primeira etapa e até o dia 29 para a rodada seguinte.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.