Cancelada vinda de secretário para inauguração de casas populares

São 127 unidades habitacionais

O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega e o presidente da Cohapar, Jorge Lange, não virão mais em Santo Antônio da Platina. Não há teto para a aeronave sair de Curitiba por causa do tempo chuvoso. O deputado Luiz Cláudio Romanelli também viria.

De qualquer forma, está confirmada às 11 horas desta quinta-feira, dia 19, a inauguração do Residencial Santo Antônio da Platina II, com 127 casas populares. O prefeito Professor Zezão lidera a cerimônia no Centro de Eventos.

O empreendimento, que recebeu R$ 13 milhões de investimentos do poder público, teve recursos viabilizados em um trabalho integrado do Governo do Paraná com o Governo Federal e a prefeitura dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eles foram financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O secretário municipal de Planejamento, Airto Diniz, adiantou que 83 foram comercializadas e as outras dependem de ajustes burocráticos. As famílias devem comparecer na solenidade.

Os imóveis possuem 55 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, cujo modelo arquitetônico já prevê a possibilidade de ampliações. Também estão incluídas no projeto a instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto graças à participação da Copel e Sanepar.

O Residencial Santo Antônio da Platina II fica na Rua Braulino de Souza Coelho, número 36, ao lado da antiga Estrada Velha da Platina.