Carne de carneiro assada no Restaurante Dom Antônio

Restaurante Dom Antônio traz neste sábado, dia 19, no seu buffet um conceito de cardápio bem diversificado, com comida caseira para Santo Antônio da Platina e toda região.

Cardápio de sábado

Arroz, Feijão, Arroz com bacon, Lasanha 4 queijos, Nhoque ao molho vermelho, Macarrão ao molho vermelho, Torresmo, Paleta assada, Frango caipira, Costela no shoyu,

Pastel, Bolinha de queijo, Banana, Farofa, Empadão de palmito.

Salada: Alface, Tomate, Maionese, Salpicão, Repolho chinês, Agrião, Rúcula, Acelga no shoyu, Melancia, Pepino, Vagem com cenoura, Beterraba ralada, Grão de bico com atum.

Sobremesa: Prestígio.

O atendimento e o serviço oferecidos são de primeira, com produtos de alta qualidade, o ambiente é climatizado e de perfeita higiene.

A equipe do Restaurante Dom Antônio preza sempre pelo bom atendimento, além de oferecer um ambiente agradável, com muita comodidade e um tempero inigualável.

Estacionamento Exclusivo para quem não encontra locais para estacionar no entorno. São 34 vagas na sombra e com total segurança para abrigar os veículos dos clientes.

Localizado na Rua Rui Barbosa, nº. 894, no centro de Santo Antônio da Platina.