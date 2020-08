Casa Civil do Norte Pioneiro debate turismo pós-Covid-19

Google Meet foi a plataforma escolhida pela organização

Na tarde desta quinta-feira, dia 20, a partir das 15 horas, a Regional da Casa Civil realizará uma reunião online para debater o “Turismo Sustentável do Norte Pioneiro Pós-Covid-19”.

O evento contará com autoridades muito reconhecidas da região, como Juarez Leal Daio (foto com o governador), da Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro; o Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Márcio Nunes; o Superintendente Geral de Articulação da Casa Civil, André Martins; o Presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl; e o Prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira.

Todos poderão participar da reunião através do link de acesso (http://meet.google.com/ors-urfb-zxd) e fazer perguntas pelo chat.

Temas das palestras:

1) O trabalho da Tv Paraná Turismo – Rui Façanario;

2) Projeto de Retomada do Turismo – Isabella Tioqueta;

3) Apresentação dos Segmentos em Evidência – Wellington e João;

4) Apresentação Turismo Rural – Terezinha B. Freire;

5) Instituto Brasil Rural – Andréia Roque.