Casa Civil reúne líderes do Norte Pioneiro (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

Juarez Leal Daio, representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior no Norte Pioneiro, reuniu na tarde desta quarta-feira, dia 28, na sede da Sanepar platinense, os indicados como líderes na região em diversos órgãos públicos.O tema principal se relacionou com as demandas da Companhia de Saneamento do Paraná.

Daio, sob o comando do secretário da Casa Civil, Guto Silva, promoveu encontro semelhante sobre Turismo em Ribeirão Claro e, da mesma forma, pretende fazer futuros encontros para discutir outros setores importantes para o desenvolvimento econômico e social regional.

Estavam presentes o prefeito de Pinhalão e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Sérgio Rodrigues, Gerente Geral da Região Nordeste da Sanepar, Rafael Sanitá Malaguido, Gerente Regional da Sanepar no Norte Pioneiro, Juarez Antônio Wollz, os coordenadores Industrial, Rildo César Carvalho; de Planejamento e Administração, Aline Tramontim Vale Bertolini; de Clientes, Dionízia do Carmo de Carvalho e de Redes, Eldes Vicente Gonçalves Ramos, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Molini, o chefe do Escritório Regional da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Lisandro José Néia Baggio, o coronel Airto Diniz, secretário municipal de Planejamento de Santo Antônio da Platina, os ex-prefeitos de Cornélio Procópio, Fred Alves, e Ribeirão do Pinhal, Moacir Lataliza; representantes do Instituto Ambiental do Paraná, Núcleo Regional de Agricultura e Abastecimento, Ciretran(Circunscrição Regional do Trânsito) etc.

Leia também: https://npdiario.com/capa/audiencia-ouve-propostas-para-saneamento-no-norte-pioneirovideo/