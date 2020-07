CHARME Joias & Acessórios vai do clássico ao moderno

A CHARME trás para mulheres clássicas e elegantes joias que são capazes de transformar qualquer look, seja qual for a ocasião, uma boa combinação entre as peças podem transmitir classe e elegância.

No entanto, diversas mulheres ficam com dúvidas na hora de decidir o que usar, então montamos uma composição com peças coringas, que nunca saem de moda e quase sempre combina com tudo.

Segue algumas sugestões de peças que não podem faltar na sua coleção, para que você esteja sempre linda e bem produzida.

A cada compra você ganha um ponto, completando 5 pontos você ganha 30% de desconto.

Modelos exclusivos para os momentos especiais.

A CHARME JOIAS E ACESSÓRIOS vem conquistando muitos clientes no Norte Pioneiro com sua grande variedade e opções.

Um catálogo completo com anéis, pulseiras, colares, relógios para toda a família.

Venham conhecer a loja, que está situada na Rua Rio Branco, n° 500 (a 10 metros do Calçadão).

Instagram : Charme_joiassap

Facebook : Charme Joias & Acessórios

Link direto do WhatsApp