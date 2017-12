Chuva forte interdita rodovia entre Carlópolis e Ribeirão Claro

Abastecimento de água prejudicado na zona urbana

O posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina liberou no final da tarde o trecho do KM 16 da rodovia PR-218 entre Carlópolis e Ribeirão Claro, que havia sido interditado.

No local, próximo da saída da-PR 151 que liga a Salto do Itararé, a água transbordou na pista durante cerca de 45 minutos, assustando os motoristas que passavam retornando de Carlópolis, município balneário na região e que atraiu milhares de turistas no feriado.



A Sanepar informou que as fortes chuvas de domingo (25) provocaram a inundação da captação de água do Rio Xavantes, que abastece aos moradores de Carlópolis. Para retomar o processo de captação e produção da água é necessário que o volume de água do rio baixe. A paralisação do sistema pode interromper o abastecimento em todas as regiões da cidade. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade somente na manhã da terça-feira (26) e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos.O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é recomendável ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.