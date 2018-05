Cida recebe embaixadores e reforça interesse em cooperação

União Europeia cumpre missão diplomática oficial no Paraná

A governadora Cida Borghetti recepcionou nesta quinta-feira (03) 20 embaixadores da União Europeia que cumprem missão diplomática oficial no Paraná. O encontro foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e a governadora fez apresentação dos potenciais do Estado, destacando o perfil moderno da agropecuária paranaense.

Cida reforçou a intenção do Estado em fortalecer os acordos bilaterais e firmar novos termos de cooperação internacional. O encontro foi o primeiro compromisso oficial da comitiva no Governo do Estado. Durante o dia os embaixadores participam de reunião técnica com secretários estaduais e presidentes das autarquias.

IMPORTÂNCIA – O embaixador da União Europeia, João Gomes Cravinho, afirmou que o Paraná é o Estado com a maior diversidade econômica entre as demais unidades federativas do Brasil e que terá participação essencial no acordo entre União Europeia e Mercosul, que está sendo traçado.

“Todos os embaixadores reconhecem a importância do relacionamento de seu países com o Paraná e naturalmente a importância deste estado para a União Europeia”, disse “Este é um momento muito especial para a UE porque estamos muito próximos de tornar o acordo com o Mercosul realidade e como o Paraná está no centro dele será fundamental para esta aproximação com o Brasil”, completou.

RESPONSABILIDADE – O Paraná, afirmou o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, quer desenvolver propostas conjuntas com os países da União Europeia para atingir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e atender o Acordo de Paris, que propõe a redução da emissão de gases de efeito estufa. “O Paraná vai assumir a responsabilidade da parcela que o Brasil propôs para atender o Acordo de Paris e estamos dispostos a fortalecer as parcerias para a troca de tecnologias”, afirmou.

EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA – Os embaixadores da Bulgária Valeri Yotov; da Alemanhã Georg Witschel, e da Irlanda Brian Glynn, se interessaram em conhecer mais sobre as políticas para a primeira infância, criadas pelo Paraná e que hoje são referências para o Brasil. Eles também pediram apoio do Governo do Estado para desenvolver projetos educacionais para o ensino de uma terceira opção de língua nas escolas públicas. “Estamos dispostos a compartilhar a experiência em nossos países”, disse Yotov.

COMITIVA – A comitiva é formada pelos embaixadores da União Europeia João Gomes Cravinho; da Eslováquia Milan Cigáñ; da Bulgária, Valeri Yotov; da Irlanda, Brian Glynn; da Finlândia Markku Virri; da Suécia Per-Arne Hjelmborn; da Dinamarca, Kim Hojlund Christensen; da Eslovênia, Alain Brian Bergant; da Croácia, Zeljko Vukosav; da Itália, Antonio Bernardini; da Bélgica, Dirk Loncke; da Alemanha, Georg Witschel; do Chipre, Haralambos Kafkarides; da Romênia, Stefan Mera; do Reino Unido, Vijay Rangarajan; de Luxemburgo, Carlo Krieger; da Áustria, Irene Giner-Reichl; da Grécia, Ioannis Pediotis; pela encarregada de negócios da Polônia, Marta Olkowska, e pela cônsul-geral da Lituânia, Laura Tupe.

Também participaram da reunião o secretário estadual de Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira e o chefe da Casa Militar, coronel Maurício Tortato.