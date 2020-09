Cidade do Norte Pioneiro tem mais eleitores do que habitantes

Pode ser erro do IBGE mas terá os pleitos majoritário e proporcional do mesmo jeito

Santo Antônio do Paraíso é um município da Mesorregião do Norte Pioneiro, perto de Cornélio Procópio. Sua população estimada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística era de 2.410 habitantes. Em 2016, de 2.307 habitantes, de acordo com o IBGE.

Agora, conforme o IBGE em 2020 tem 2.112 eleitores e população de 2.068 pessoas, tendo, portanto, 44 a mais, numa proporção de 102%. Em outras palavras, não poderia ter mais eleitores do que habitantes.

O nome do município originou-se devido a uma homenagem ao santo padroeiro da região: “Santo Antônio”. “Paraíso” foi acrescentado para diferenciá-lo de outras cidades com a mesma denominação, como Santo Antônio da Platina.

A cidade exibe alguns pontos turísticos como a “Fazenda Santa Barbara”, que possui uma cachoeira bonita (foto principal).

O Paraná tem outras 21 cidades com essa situação bizarra.