Cidades do Norte Pioneiro vão receber R$ 64,2 milhões de auxílio

Confira se sua cidade foi contemplada:

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quarta-feira, dia seis, que as 46 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro vão receber R$ 64,2 milhões de auxílio federal conforme projeto aprovado pelo Congresso. Os valores foram levantados pela Confederação Nacional dos Municípios.

Romanelli destacou a importância da parceria entre a União, estados e os municípios e dos poderes executivo, legislativo e judiciário no enfrentamento da covid-19. “Juntos vamos vencer essa batalha”, disse ao apontar as medidas já tomadas pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado.

São recursos fundamentais às prefeituras e serão usados, quase que exclusivamente, nas áreas da saúde e da assistência social. Ou seja, no tratamento da covid-19 e para quem mais precisa de auxílio neste momento de pandemia: as famílias mais vulneráveis de cada cidade“

As 399 cidades do Paraná vão receber R$ 1,3 bilhão do programa de combate o coronavírus. No total, o Senado aprovou o auxílio de R$ 125 bilhões a estados e municípios. O montante inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.

O programa vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais – R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bilhões para os estados e R$ 20 bilhões para os municípios).

Além dos repasses, os estados e municípios serão atendidos com a liberação de R$ 49 bilhões através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos internacionais que têm aval da União. Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final do ano.

No Norte Pioneiro, os oito maiores repasses serão para Bandeirantes (R$ 3.637.688,42), Cambará ( R$ 2.941.045,63), Carlópolis (R$ 1.660.716,62), Cornélio Procópio (R$ 5.548.672,25), Jacarezinho (R$ 4.566.738,76), Moreira Sales (R$ 1.405.694,56) e Santo Antônio da Platina (R$ 5.333.892,42).



Confira os repasses para cada cidade

Abatiá (R$ 864.801,94), Andirá (R$ 2.323.031,74), Assaí (R$ 1.753.378,11), Bandeirantes (R$ 3.637.688,42) Barra do Jacaré (R$ 322.517,66), Cambará (R$ 2.941.045,63), Carlópolis (R$ 1.660.716,62), Congonhinhas (R$ 1.022.639,60), Conselheiro Mairinck (R$ 447.651,27) Cornélio Procópio (R$ 5.548.672,25), Curiúva (R$ 1.751.290,62), Figueira (R$ 901.101,13), Guapirama (R$ 440.924,90), Ibaiti (R$ 3.637.340,40), Itambaracá (R$ 763.326,59), Jaboti (R$ 611.635,44), Jacarezinho (R$ 4.566.738,76), Japira (R$ 579.163,32), Jataizinho (R$ 1.459.853,41), Joaquim Távora (R$ 1.380.992,56), Jundiaí do Sul (R$ 381.779,27), Leópolis (R$ 458.552,62), Nova América da Colina (R$ 399.522,96), Nova Fátima (R$ 945.518,34), Nova Santa Bárbara (R$ 492.764,31), Pinhalão (R$ 733.637,80), Quatiguá (R$ 863.874,17), Rancho Alegre (R$ 441.620,73), Ribeirão Claro (R$ 1.237.187,49), Ribeirão do Pinhal (R$ 1.510.996,98), Salto do Itararé (R$ 572.320,99), Santa Amélia (R$ 382.490,37), Santa Cecília do Pavão (R$ 386.650,08), Santa Mariana (R$ 1.359.653,75), Santana do Itararé (R$ 578.931,38), Santo Antônio da Platina (R$ 5.333.892,42), Santo Antônio do Paraíso (R$ 244.236,68), São Jerônimo da Serra (R$ 1.295.405,35), São José da Boa Vista (R$ 719.721,18), São Sebastião da Amoreira (R$ 1.026.698,62), Sapopema (R$ 781.186,25), Sertaneja (R$ 612.795,15), Siqueira Campos (R$ 2.437.264,00), Tomazina (R$ 918.264,96), Uraí (R$ 1.312.105,29) e Wenceslau Braz (R$ 2.251.477,12).