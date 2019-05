Cobra inclui Rota Sonho Lindo no roteiro oficial do PR

Com atrações turísticas também do Norte Pioneiro

O deputado estadual Cobra Repórter recebeu, no início desta semana, os integrantes da “Rota Sonho Lindo”, itinerário turístico que está situado na bacia do médio Tibagi, englobando cidades do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. Para incentivar o turismo regional, vai apresentar ainda nesta terça (28), um projeto de lei que inclui a “Sonho Lindo” no roteiro oficial do Estado do Paraná.

De acordo com o deputado, “o título contribuirá para o fortalecimento dos circuitos e roteiros, fomentará o desenvolvimento regional, vai proporcionar a geração de emprego e renda, vai movimentar o comércio e indústria dos municípios participantes e, consequentemente, a valorização da cultura e história local através de ações educativas destinadas às atuais e futuras gerações”.

A “Rota Sonho Lindo” é composta por 48 atrações turísticas, culturais e naturais localizadas em 39 municípios: Alvorada do Sul, Andirá, Arapongas, Apucarana, Assaí, Bandeirantes, Cambará, Cambé, Carlópolis, Centenário do Sul, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Grandes Rios, Ibaiti, Ibiporã, Itambaracá, Ivaiporã, Jaguapitã, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Mauá da Serra, Nova Fátima, Ortigueira, Porecatu, Ribeirão Claro, Rolândia, Sabáudia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Tamarana, Tomazina e Uraí.

Cobra Repórter também está solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) a implantação de placas de sinalização nas rodovias que ligam os municípios que fazem parte da rota, visando facilitar o acesso aos atrativos turísticos.

INCENTIVO – Os coordenadores da Rota do Sonho também estão organizando um evento no dia 28 de junho, na Câmara de Vereadores de Londrina, com objetivo de incentivar o turismo local e apresentar à população os circuitos que fazem parte da Rota. A intenção é fazer um evento aberto com barracas de comidas típicas e demonstração dos roteiros da